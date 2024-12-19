фото: ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

У разі виявлення "небажаних" публікацій, українців затримують і звинувачують у "публічному виправданні тероризму". Затриманих часто доставляють до підрозділів ФСБ, де вони проходять через жорстокі допити та можуть бути засуджені до довгих термінів ув'язнення.

"Репресивна система кремля продовжує працювати на ТОТ й враховуючи, що вона працює планово, то не варто чекати послаблень. Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.