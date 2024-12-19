Окупанти активізували моніторинг соцмереж на ТОТ, затримуючи українців за дописи, – ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України російські силовики посилили моніторинг соцмереж, зокрема перевіряють не лише пости, а й уподобання
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.
У разі виявлення "небажаних" публікацій, українців затримують і звинувачують у "публічному виправданні тероризму". Затриманих часто доставляють до підрозділів ФСБ, де вони проходять через жорстокі допити та можуть бути засуджені до довгих термінів ув'язнення.
"Репресивна система кремля продовжує працювати на ТОТ й враховуючи, що вона працює планово, то не варто чекати послаблень. Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя", – зазначили в ЦНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.