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19 грудня 2024, 07:18

Окупанти активізували моніторинг соцмереж на ТОТ, затримуючи українців за дописи, – ЦНС

19 грудня 2024, 07:18
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фото: ЦНС
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На тимчасово окупованих територіях України російські силовики посилили моніторинг соцмереж, зокрема перевіряють не лише пости, а й уподобання

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

У разі виявлення "небажаних" публікацій, українців затримують і звинувачують у "публічному виправданні тероризму". Затриманих часто доставляють до підрозділів ФСБ, де вони проходять через жорстокі допити та можуть бути засуджені до довгих термінів ув'язнення.

"Репресивна система кремля продовжує працювати на ТОТ й враховуючи, що вона працює планово, то не варто чекати послаблень. Закликаємо бути пильними й наражати себе зайвий раз на небезпеку, адже найвища цінність – це людське життя", – зазначили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.

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