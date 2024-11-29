У Миколаєві затримали коригувальника-ексвикладача університету
СБУ затримала у Миколаєві ще одного агента ФСБ. Ним виявився ексвикладач місцевого університету. Він коригував ракетно-дронові удари росіян по місту
Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.
Щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав.
За допомогою цього "спостережного посту" фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.
СБУ задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.
Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах.
Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини території Донеччини.
Ворожому агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. Це мало створити резерв для інших агентів і диверсантів РФ, що планували підривну діяльність у регіоні.