фото: СБУ

СБУ затримала у Миколаєві ще одного агента ФСБ. Ним виявився ексвикладач місцевого університету. Він коригував ракетно-дронові удари росіян по місту

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Щоб направити ворожу зброю "в обхід" української ППО, зрадник намагався виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони. Для цього він встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав.

За допомогою цього "спостережного посту" фігурант сподівався відслідкувати також орієнтовну кількість та види озброєнь українських військ, що рухаються у напрямку передової.

СБУ задокументувала злочини агента і затримала його за місцем проживання. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору фсб, коли публікував свої антиукраїнські коментарі в російських телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування його подальша комунікація з окупантами відбувалася через "зв’язкового" з тимчасово окупованої частини території Донеччини.

Ворожому агенту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові знешкодили російських агентів, які готували схрони з грошима та бойовими гранатами на околицях міста. Це мало створити резерв для інших агентів і диверсантів РФ, що планували підривну діяльність у регіоні.