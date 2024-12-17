З російської окупації вдалося повернути ще п'ятьох українських дітей

фото: Save Ukraine

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на заяву радниці керівника Офісу президента Дарії Зарівної.

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA та завдяки роботі наших партнерів Save Ukraine ще п’ятеро українських дітей повернулися в Україну з російської окупації", - повідомила вона

За її даними, серед повернених дітей були брат і сестра, 6 та 10 років, які три роки не ходили ані в школу, ані в дитсадок. Через проукраїнську позицію, батьки не віддавали дітей до російських закладів просякнутих пропагандою.

10-річна Настя жила у селі, яке з самого початку війни було ізольоване від зовнішнього світу. Натомість неповнолітніх Ігоря, 15 років, та Дениса, 17 років, росіяни змусили пройти військовий вишкіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні вдалось повернути ще трьох українських дітей. Йдеться про родини з Маріуполя та півдня України.