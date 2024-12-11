Росіяни за день майже 30 разів обстріляли Нікопольщину: є пошкодження та постраждалий
Впродовж 11 грудня російські військові майже 30 разів атакували Нікопольщину, використовуючи безпілотники та артилерію
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Окупанти били по Нікополю, Марганецькій, Покровській,Червоногригорівській, Мирівській громадах.
Внаслідок обстрілу постраждав 44-річний чоловік, він буде лікуватися амбулаторно.
Пошкоджені 6 приватних будинків, господарська споруда, авто. Понівечені інфраструктура, готель, адмінбудівля. Є руйнування на території ліцею.
Також Лисак додав, що за уточненою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджені 8 приватних осель, а також два легковики.
На фото – Нікопольщина.
Нагадаємо, 11 грудня, російські війська здійснили ракетну атаку по Дніпровському району на Дніпропетровщині.