Атака на клинику в Запорожье: из-под завалов деблокировали тело 8 жертвы
В Запорожье из-под завалов разрушенного здания клиники деблокировали тело еще одного человека. Число жертв в результате российского ракетного удара по городу 10 декабря увеличилось до восьми
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, информирует RegioNews.
Аварийно-спасательные работы продолжаются. По всей вероятности, под завалами еще находятся люди.
"В настоящее время в результате российского ракетного удара по частному медучреждению города погибли 8 человек. Пострадали 22 человека, среди которых ребенок", – говорится в сообщении.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о семи погибших. Среди пострадавших – 5-летний ребенок.
Погибших в Запорожье уже семеро: спасательная операция продолжаетсяВсе новости »
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