Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона по автомобілю конвою МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції

Відповідний допис з'явився на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон. Він наголосив, що під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі.

Президент зазначив, що удару росіяни завдали по одному з автомобілів колони. Люди не постраждали.

"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", - наголосив президент.

Він також наголосив, що напад на авто організації вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів.

"Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ударний безпілотник влучив у службовий автомобіль співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які прямували до окупованої росіянами Запорізької АЕС.