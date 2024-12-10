Зеленський відреагував на дронову атаку по автомобілю МАГАТЕ
Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку російського дрона по автомобілю конвою МАГАТЕ, який прямував до Запорізької атомної електростанції
Відповідний допис з'явився на сторінках президента у соцмережах, передає RegioNews.
За словами Зеленського, автівку атакував російський FPV-дрон. Він наголосив, що під ворожою атакою опинилися співробітники МАГАТЕ, організації, яка займається забезпеченням ядерної безпеки в усьому світі.
Президент зазначив, що удару росіяни завдали по одному з автомобілів колони. Люди не постраждали.
"Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо", - наголосив президент.
Він також наголосив, що напад на авто організації вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів.
"Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ударний безпілотник влучив у службовий автомобіль співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які прямували до окупованої росіянами Запорізької АЕС.