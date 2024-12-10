Росіяни атакують з дронів жителів Херсонщини: поранені ще п'ятеро людей

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Внаслідок скидання російськими військовими вибухівки із дронів у селищах Кіндійка та Антонівка в передмісті Херсона постраждали четверо чоловіків та жінка

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Один 48-річний чоловік отримав мінно-вибухову та відкриту черепно-мозкову травми внаслідок скидання вибухівки з дрона у Кіндійці. Також під удар ворожого дрона потрапив 48-річний житель Антонівки. У нього вибухова та відкрита черепно-мозкова травма. Обох чоловіків госпіталізували.

Згодом Мрочко повідомив, що ще двох людей окупанти поранили в Кіндійці, атакувавши їх із безпілотника.

Йдеться про двох чоловіків віком 44 і 63 років. Вони також отримали мінно-вибухову травму та уламкові поранення.

Згодом до медиків по допомогу звернулась 36-річна жінка. Вона постраждала внаслідок скиду ворогом вибухівки. У потерпілої - мінно-вибухова травма та контузія.

Нагадаємо, раніше внаслідок дронової атаки в Антонівці поблизу Херсона постраждала 82-річна жінка.