Зеленский отреагировал на дроновую атаку по автомобилю МАГАТЭ

фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российского дрона по автомобилю конвоя МАГАТЭ, который направлялся в Запорожскую атомную электростанцию

Соответствующее сообщение появилось на страницах президента в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Зеленского, автомобиль атаковал российский FPV-дрон. Он подчеркнул, что под вражеской атакой оказались сотрудники МАГАТЭ, организации, занимающейся обеспечением ядерной безопасности во всем мире.

Президент отметил, что удар россияне нанесли по одному из автомобилей колонны. Люди не пострадали.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что нападение на авто организации требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров.

"Молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что ударный беспилотник попал в служебный автомобиль сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся к оккупированной россиянами Запорожской АЭС.