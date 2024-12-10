13:05  10 декабря
В одесской Аркадии сгорел ресторан: погиб мужчина
06:10  10 декабря
На вооружение ВСУ поступил украинский робот-пулемет "Droid TW 12.7"
07:45  10 декабря
На Волыни задержали Ивана из Киевщины, который "сменил пол" и стал Иванкой, чтобы выехать в Польшу
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2024, 21:06

Зеленский отреагировал на дроновую атаку по автомобилю МАГАТЭ

10 декабря 2024, 21:06
Читайте також українською мовою
фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку российского дрона по автомобилю конвоя МАГАТЭ, который направлялся в Запорожскую атомную электростанцию

Соответствующее сообщение появилось на страницах президента в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Зеленского, автомобиль атаковал российский FPV-дрон. Он подчеркнул, что под вражеской атакой оказались сотрудники МАГАТЭ, организации, занимающейся обеспечением ядерной безопасности во всем мире.

Президент отметил, что удар россияне нанесли по одному из автомобилей колонны. Люди не пострадали.

"Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно", - подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что нападение на авто организации требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров.

"Молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что ударный беспилотник попал в служебный автомобиль сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся к оккупированной россиянами Запорожской АЭС.

Владимир Зеленский АЭС дрон МАГАТЭ Запорожская АЭС
В МАГАТЭ заявили о дроновой атаке на их автомобиль, который ехал на Запорожскую АЭС
10 декабря 2024, 20:01
Россияне атакуют с дронов жителей Херсонщины: ранены еще пять человек
10 декабря 2024, 19:48
Президент запрещает снижать призывной возраст в Украине
10 декабря 2024, 13:17
Все новости »
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
Дело Червинского о взятке: суд продлил меру пресечения
10 декабря 2024, 22:14
Елена Шуляк сообщила, сколько средств уже выплатили украинцам по программе єВідновлення
10 декабря 2024, 21:33
В Запорожье выросло количество погибших в результате ракетного удара
10 декабря 2024, 20:38
Российский удар по Запорожью: количество пострадавших продолжает расти
10 декабря 2024, 20:08
В МАГАТЭ заявили о дроновой атаке на их автомобиль, который ехал на Запорожскую АЭС
10 декабря 2024, 20:01
Россияне атакуют с дронов жителей Херсонщины: ранены еще пять человек
10 декабря 2024, 19:48
В Запорожье из-под завалов клиники достали еще одно тело
10 декабря 2024, 19:36
Место скандальной Татьяны Крупы в Хмельницком облсовете снова осталось вакантным
10 декабря 2024, 19:19
Одного из пострадавших в Запорожье, которого признали погибшим, удалось реанимировать
10 декабря 2024, 18:58
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
Все публикации »
Юрий Бутусов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Кирилл Сазонов
Все блоги »