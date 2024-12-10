фото: IAEA

Ударний безпілотник влучив у службовий автомобіль співробітників Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які прямували до окупованої росіянами Запорізької АЕС

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу МАГАТЕ.

У повідомленні зазначається, безпілотник збив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine's Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an "unacceptable" attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) December 10, 2024

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

Нагадаємо, через обстріл російських військ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту 30 листопада.