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Через обстріл російських військ Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту 30 листопада. Це вже втретє за місяць

Про це повідомляє Міненерго, інформує RegioNews.

"Сьогодні вночі через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України", – йдеться у повідомленні.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою.

"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", – додали у міністерстві.

Нагадаємо, російські окупанти погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на тимчасово захопленій Запорізькій АЕС.