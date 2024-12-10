В МАГАТЭ заявили о дроновой атаке на их автомобиль, который ехал на Запорожскую АЭС

фото: IAEA

Ударный беспилотник попал в служебный автомобиль сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направлявшихся к оккупированной россиянами Запорожской АЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

В сообщении отмечается, что беспилотник сбил и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции.

Дрон взлетает и неуклонно помешанный официальный автомобиль IAEA на путешествии на Украину в Запорожье Nuclear Power Plant в настоящее время, в котором @RafaelMGrossi condemned as "неприемлемым" нападком на чиновників трудиться до невдачі nuclear accident. pic.twitter.com/XsqImDjISF — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) December 10, 2024

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот случай как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

Напомним, из-за обстрела российских войск Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута 30 ноября.