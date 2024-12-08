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08 декабря 2024, 16:48

Экс-президент "Мотор Сичи" Богуслаев недавно пережил клиническую смерть, — адвокат

08 декабря 2024, 16:48
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фото: Суспільне
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Появилась информация, что бывший владелец "Мотор Сичи", 86-летний Вячеслав Богуслаев, недавно пережил клиническую смерть. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, Богуслаева из больницы вернули в СИЗО

Об этом заявил адвокат Богуслаева Ростислав Кравец, передает RegioNews.

По словам юриста, врачи якобы запрещали переводить 86-летнего Богуслаева из медучреждения, ведь тот якобы две недели назад пережил клиническую смерть.

"Сейчас мне с коллегой не удалось к нему попасть, потому что ему стало плохо и в СИЗО вызвали скорую, которая сейчас пытается спасти его жизнь вместе с сотрудниками СИЗО", – написал Кравец.

Адвокат заявил, что 3 декабря судьи Соломенского райсуда Киева отказались рассматривать ходатайство защиты о переводе Богуслаева в другую специализированную больницу для продолжения лечения. Это решение, по словам Кравца, представляет угрозу для жизни его клиента.

Кравец добавил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) направил правительству Украины требование предоставить объяснение двухлетнему безальтернативному держанию Богуслаева под стражей.

Напомним, Вячеслав Богуслаев подозревается в государственной измене, его задержали правоохранители еще в октябре 2022 года. По данным следствия Богуслаев контактировал с представителями российского ВПК и поддерживал оккупацию территории Украины россиянами. Суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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