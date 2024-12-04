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Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Ємельянова взяли під варту до 30 січня 2025 року без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, експосадовця, а нині адвоката, затримали напередодні. Йому інкримінують побудову "бізнесу" на судових рішеннях.

За даними слідства, колишній суддя входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів та членів їхніх родин, адвокатів і працівників суду. Фігуранти, а також інші судді під їхнім впливом за хабарі постановляли необхідні судові рішення.