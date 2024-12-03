Львівський псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО під заставу: гроші зібрали його прихильники

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Сьогодні, 3 грудня, підозрюваний у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Остап Стахів вийшов з СІЗО після внесення застави. Він перебував під арештом з 2 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

Як відомо, спочатку Стахів перебував під вартою без можливості сплатити заставу, однак 28 листопада Галицький райсуд змінив запобіжний захід з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Прихильники Стахіва вдалось зібрати всю суму за чотири дні.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу він "прославився" тим, що закликав не носити маски, виступав проти карантину та вакцинації.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

25 вересня СБУ затримала відомого львівського провокатора Остапа Стахіва. 39-річний псевдоактивіст Остап Стахів отримав підозри у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ 25 вересня. Справа щодо шахрайства стосується "журналістських" курсів.

Раніше повідомлялося, що СБУ також провела обшуки у соратників Стахіва – Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева.