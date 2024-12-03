15:50  04 грудня
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
08:51  04 грудня
На Львівщині 30-річний чоловік намагався виїхати за кордон з двома дружинами
20:11  03 грудня
Житель Києва знайшов мішок з боєприпасами в гаражному кооперативі
UA | RU
UA | RU
03 грудня 2024, 16:02

Львівський псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО під заставу: гроші зібрали його прихильники

03 грудня 2024, 16:02
Читайте также на русском языке
фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 3 грудня, підозрюваний у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ Остап Стахів вийшов з СІЗО після внесення застави. Він перебував під арештом з 2 жовтня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ZAXID.NET.

Як відомо, спочатку Стахів перебував під вартою без можливості сплатити заставу, однак 28 листопада Галицький райсуд змінив запобіжний захід з можливістю сплатити 908 тис. грн застави. Прихильники Стахіва вдалось зібрати всю суму за чотири дні.

Нагадаємо, під час пандемії коронавірусу він "прославився" тим, що закликав не носити маски, виступав проти карантину та вакцинації.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

25 вересня СБУ затримала відомого львівського провокатора Остапа Стахіва. 39-річний псевдоактивіст Остап Стахів отримав підозри у шахрайстві та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ 25 вересня. Справа щодо шахрайства стосується "журналістських" курсів.

Раніше повідомлялося, що СБУ також провела обшуки у соратників Стахіва – Дмитра Вратіла та Наталії Реган, які допомагали Стахіву виготовляти журналістські посвідчення для продажу, співорганізатора курсів у Києві Жана Новосельцева.

СІЗО Львів шахрайство Остап Стахів
Арешт львівського псевдоактивіста Стахіва: суд дозволив внести заставу
28 листопада 2024, 15:49
Всі новини »
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
Росіяни вдарили дронами по Нікопольщині: загинула жінка, є постраждалий
04 грудня 2024, 17:53
Харківщина отримала від міжнародних благодійників будматеріали для ремонту дахів
04 грудня 2024, 17:48
У Києві у парку Слави демонтували погруддя радянських діячів
04 грудня 2024, 17:22
Масштабна пожежа під Тернополем: із палаючої ферми врятували 50 тварин
04 грудня 2024, 17:00
У Куп’янську російський дрон влучив в авто ритуальних послуг: у прокуратурі показали фото
04 грудня 2024, 16:47
Ексзаступника голови Вищого господарського суду відправили під варту
04 грудня 2024, 16:24
Прикордонники показали, як збили на Півночі два російські дрони-камікадзе
04 грудня 2024, 16:15
Росіяни завдали ударів по Краматорському району: на підприємствах виникли пожежі
04 грудня 2024, 15:58
В Одесі 15-річний школяр на замовлення росіян підпалив електропідстанцію
04 грудня 2024, 15:50
Працівники ТЦК, військові та лікарі: у Дніпрі викрили масштабну схему ухилення від мобілізації
04 грудня 2024, 15:39
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Всі публікації »
Марія Золкіна
Володимир Паніотто
Олександр Краковецький
Всі блоги »