ЗСУ знищили понад 1500 окупантів, десятки ББМ та артсистем росіян
Протягом минулої доби, 4 грудня, Сили оборони України знищили 1 580 російських загарбників, понад 20 бойових броньованих машин і артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить майже 749 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу‒ близько 748 950 (+1 580) осіб,
- танків ‒ 9 506 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 472 (+22) од,
- артилерійських систем – 21 023 (+21) од,
- РСЗВ – 1 253 од,
- засоби ППО ‒ 1 020 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 329 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31) од,
- крилаті ракети ‒ 2 855 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни - 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 630 (+2) од.
"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 5 грудня російська армія атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 44-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Сили ППО збили 30 ворожих дронів.
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