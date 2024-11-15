Росіяни за добу завдали понад 450 ударів по Запорізькій області
Впродовж 14 листопада окупанти завдали 466 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- війська рф здійснили 33 авіаційних удари по Степногірську, Приморському, Новоданилівці, Темирівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Преображенці.
- 275 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я та Новодарівку.
- 13 обстрілів з РСЗВ накрили Новодарівку та Малу Токмачку.
- 145 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я та Новодарівки.
До поліції надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
На щастя, мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, пізно ввечері 14 листопада російські військові завдали удару ракетами та безпілотниками по центру Одеси. Загинула одна жінка, ще 10 людей поранені, серед них 9-річний хлопчик.
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