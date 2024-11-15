Обстріл Одеси: відомо про загиблу жінку, поранені 10 людей
Пізно ввечері 14 листопада російські військові завдали удару ракетами та безпілотниками по центру Одеси
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Пошкоджено храм, житлові будинки, магазин, гаражі, магістральний трубопровід теплопостачання, транспортні засоби. В будівлях вибиті вікна, на деяких спалахнули балкони, покрівля.
Внаслідок атаки зруйнований багатоквартирний будинок в середмісті Одеси. На жаль, загинула одна жінка, ще 10 людей поранені, серед них 9-річний хлопчик. Точна інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
На місцях подій працюють всі профільні служби.
Нагадаємо, через атаку ворожих дронів в Одесі був пошкоджений магістральний трубопровід теплопостачання. Через це вимушено припинили роботу однієї із котелень. Проводяться ремонтні роботи.