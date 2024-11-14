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14 ноября 2024, 10:11

Совершали поджоги и шпионили за ВСУ: на Запорожье и Волыни задержали российских агентов

14 ноября 2024, 10:11
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фото: СБУ
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Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали двух российских агентов, которые по заказу спецслужб РФ шпионили за Силами обороны и совершали поджоги на Юге и Западе Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Запорожье правоохранители разоблачили 31-летнего наркозависимого, ранее отсидевшего шесть лет за кражи. После выхода на свободу его дистанционно завербовали оккупанты.

По указаниям РФ, рецидивист поджег служебный автомобиль ВСУ, который проходил техобслуживание после боевых задач на фронте.

Кроме того, фигурант отслеживал наличие личного состава на местах дислокации Сил обороны. По данным СБУ, россияне пытались получить эту информацию для подготовки новых воздушных ударов по городу.

Правоохранители задержали вражеского агента на попытке поджога очередного автомобиля.

На Волыни СБУ задержала 18-летнего местного жителя, который сжег релейный шкаф на линии железнодорожного сообщения вблизи Луцка. Спецслужбы РФ дистанционно завербовали молодчика через российские Телеграмм-каналы по поиску "легких" заработков.

Задержанным сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога по предварительному сговору группой лиц).

"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных.

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