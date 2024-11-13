Ворог запустив по Україні майже сотню повітряних цілей — як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вночі та вранці 13 листопада російська армія здійснила масштабну комбіновану повітряну атаку по території України. Всього було зафіксовано 96 ворожих цілей - ракет різного типу, керованих авіабомб та ударних дронів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, ворога запустив дві зенітні керовані ракети С-300 по території Сумщини, дві крилаті ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 та 90 ударних дронів типу "Шахед".

Наразі підтверджено знищення двох крилатих ракет Х-101, двох балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, а також 37 ворожих безпілотників.

Протиповітряна оборона працювала над вісьмома областями України: Київською, Полтавською, Житомирською, Сумською, Черкаською, Запорізькою, Чернігівською та Кіровоградською областями.

47 безпілотників впали в різних регіонах України, два дрони залишили повітряний простір України, направившись у бік Білорусі та Росії. Також відомо, що ще два безпілотники залишаються в повітрі, триває бойова робота.

Нагадаємо, російські війська вранці, 13 листопада, завдали ракетного удару по Києву та області. Внаслідок атаки постраждала людина.