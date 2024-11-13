У врага нет сил для наступления на Запорожье, - Коваленко

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У российской оккупационной армии нет резервов для наступления на город Запорожье. Оккупанты терроризируют город, обстреливая авиацией

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко, передает RegioNews.

По его данным, в Запорожском направлении российские войска готовят тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов.

"Сил для наступления на само Запорожье у врага нет. Вместо этого россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику. Само Запорожье враг обстреливает с воздуха, к сожалению", — говорится в сообщении.

Руководитель ЦПД добавил, что Кураховское направление оккупанты рассматривают как часть возможных действий в Запорожской области.

Напомним, на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников.