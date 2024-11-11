На Запорожье российский дрон атаковал гражданское авто: есть пострадавшие

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Сегодня, 11 ноября, российские военные нанесли удар по селу Приморское Васильевского района. Под атакой БпЛА оказалось частное домовладение и гражданский автомобиль

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, российский дрон попал в стоящую во дворе частного дома машину и ранил двух человек.

"71-летняя женщина и 30-летний мужчина, проживающие в доме, получили ранения. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате авиаударов по Запорожью в ночь на 11 ноября пострадали 23 человека, есть жертва.