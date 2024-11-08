фото: ДСНС

До 8 зросла кількість загиблих через російський обстріл Запоріжжя вдень 7 листопада

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує RegioNews.

"До 8 зросла кількість загиблих через атаку росіян на Запоріжжя, серед них і однорічний хлопчик. 42 людей дістали поранення", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вдень 7 листопада російські війська завдали удару авіабомбами та ракетами по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зруйновані будинки, пошкоджена лікарня. Раніше повідомлялося про 40 постраждалих.