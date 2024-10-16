Росіяни завдали п'ять авіаударів по Запорізькій області
Протягом минулої доби російські окупанти завдали 388 ударів по території Запорізької області. Пів ворожим вогнем опинилися 9 населених пунктів регіону
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Росіяни завдавали удари авіабомбами, дронами різної модифікації, РСЗВ та артилерією.
Зокрема, війська ворога здійснили авіаційні удари по Степногірську, Гуляйполю, Малій Токмачці та Левадному. Загалом п'ять авіаударів. Також під обстрілами були Лобкове, Приморське, Новоандріївка, Роботине, Малинівка.
Загалом ОВА отримала 14 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Внаслідок обстрілів мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 16 жовтня атакували один із промислових об'єктів на Тернопільщині.