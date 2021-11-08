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08 листопада 2021, 09:17 5

На Запоріжжі авто влетіло у зупинку: є постраждалі

08 листопада 2021, 09:17 5
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Нацполіція
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У Запорізькій області водій автомобіля "Skoda" врізався у зупинку громадського транспорту

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції, інцидент стався у Мелітополі.

Водій не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та наїхав на бордюрний камінь. Після цього врізався у зупинку громадського транспорту.

За інформацією поліцейських, після ДТП водій автомобіля втік з місця події. Двоє пасажирів легкового автомобіля постраждали. 26-річного з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості медики "швидкої" доставили до місцевої лікарні. 25-річному чоловіку надали медичну допомогу та відпустили додому.

Співробітники відділу реагування патрульної поліції встановили особу водія автомобіля "Skoda". Ним виявився 24-річний мешканець Запоріжжя

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у неділю, 3 жовтня, в Броварах Київської області автомобіль Volkswagen EOS зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter і вилетів на зупинку. Постраждала жінка.

ДТП поліція пасажир авто Мелітополь

 
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