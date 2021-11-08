На Запорожье авто влетело в остановку: есть пострадавшие

Нацполиция

В Запорожской области водитель автомобиля "Skoda" врезался в остановку общественного транспорта

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, инцидент произошел в Мелитополе.

Водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и наехал на бордюрный камень. После этого врезался в остановку общественного транспорта.

По информации полицейских, после ДТП водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Двое пассажиров легкового автомобиля пострадали. 26-летний с телесными повреждениями различной степени тяжести медики "скорой" доставили в местную больницу. 25-летнему мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Сотрудники отдела реагирования патрульной полиции установили личность водителя автомобиля "Skoda". Им оказался 24-летний житель Запорожья.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в воскресенье, 3 октября, в Броварах Киевской области автомобиль Volkswagen EOS столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter и вылетел на остановку. В результате ДТП пострадала женщина.