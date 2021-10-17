Автівка перекинулася в повітрі: на Запоріжжі сталася страшна ДТП
У Мелітополі Запорізької області в неділю вранці, 17 жовтня, сталася надзвичайна подія – машина перекинулася в повітрі та впала на дах, водія відвезла швидка допомога
Про це передає RegioNews з посиланням на "РІА Мелітополь".
ДТП сталася на вул. Воїнів-інтернаціоналістів біля автовокзалу.
За словами очевидців, водій авто, що потрапив в аварію, міг перебувати в стані алкогольного сп'яніння.
На місці серйозної ДТП працювали співробітники поліції.
"Чи було це зіткнення автомобілів або потерпілий не впорався з керуванням і перекинув автомобіль, з'ясовують журналісти..." – наголошується в матеріалі.
Нагадаємо, днями у ДТП на Закарпатті загинув хлопчик, а ще двоє дітей були госпіталізовані.
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