Машина перевернулась в воздухе: на Запорожье произошло жуткое ДТП
В Мелитополе Запорожской области в воскресенье утром, 17 октября, произошло чрезвычайное происшествие – машина перевернулась в воздухе и упала на крышу, водителя увезла скорая помощь
Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РИА Мелитополь".
ДТП произошло на ул. Воинов-Интернационалистов возле автовокзала.
По словам очевидцев, водитель авто попал в аварию, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
На месте серьезного ДТП работали сотрудники полиции.
"Было ли это столкновение автомобилей или потерпевший не справился с управлением и опрокинул автомобиль, выясняют журналисты..." – отмечается в материале.
Напомним, на днях в ДТП на Закарпатье погиб мальчик, а еще двое детей были госпитализированы.
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