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17 октября 2021, 15:22 4

Машина перевернулась в воздухе: на Запорожье произошло жуткое ДТП

17 октября 2021, 15:22 4
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Фото из открытых источников
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В Мелитополе Запорожской области в воскресенье утром, 17 октября, произошло чрезвычайное происшествие – машина перевернулась в воздухе и упала на крышу, водителя увезла скорая помощь

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "РИА Мелитополь".

ДТП произошло на ул. Воинов-Интернационалистов возле автовокзала.

По словам очевидцев, водитель авто попал в аварию, мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На месте серьезного ДТП работали сотрудники полиции.

"Было ли это столкновение автомобилей или потерпевший не справился с управлением и опрокинул автомобиль, выясняют журналисты..." – отмечается в материале.

Напомним, на днях в ДТП на Закарпатье погиб мальчик, а еще двое детей были госпитализированы.

ДТП авария Мелитополь Запорожская область

 
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