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13 жовтня 2021, 14:47 6

У Запорізькій області лікарні для COVID-хворих вже заповнені на 70%

13 жовтня 2021, 14:47 6
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Фото: Рixabay
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У Запорізькій області лікарні, що приймають хворих із коронавірусом, заповнені на 70%

Як пише RegioNews, відповідна інформація оприлюднена в Системі охорони здоров’я України.

Станом на ранок 13 жовтня, в області зайнято 1 895 місць (з 2 687), у тому числі пацієнтами з підтвердженим коронавірусом - 1685, ще 210 місць займають хворі з підозрою на COVID-19.

На 100% завантажена Токмацька міська лікарня, де під ковідних пацієнтів було виділено 25 ліжок. На 99% - Запорізька міська лікарня №2, на 92% - обласний перинатальний центр, 89% - Запорізька міська лікарня №6, на 85% зайнята лікарня в Оріхові, в Пологах - на 83%.

Протягом минулої доби в Запорізькій області виявили 1048 нових випадків зараження коронавірусною хворобою. Це четвертий показник по країні, після Харківської, Одеської, Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на запорізькому курорті частково скасували карантинні обмеження для пенсіонерів.

Також відомо, що на Запоріжжі школярів масово відправили на карантин.

коронавірус Запорізька область лікарня

 
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