На Запорізькому курорті частково скасували карантинні обмеження для пенсіонерів
Виконком Бердянської міськради скасував рішення про обмеження пільгового проїзду для пенсіонерів на час карантину та підвищили тариф на проїзд у громадському транспорті
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради.
Вказаним рішенням встановлювалися обмеження у часі на пільговий проїзд у маршрутному транспорті для громадян, які мають категорії "пенсіонер за віком" або "особа з інвалідністю 3 групи".
Тепер ці категорії громадян можуть користуватися пільговим проїздом у будь-який час.
Разом із тим на засіданні виконкому був піднятий тариф на проїзд у громадському транспорті, тепер ціни на проїзд співвідносні з тими, що діють, наприклад, в Запоріжжі: від 8 до 14 гривень на різних маршрутах.
Нагадаємо, що нещодавно подорожчав громадський транспорт у Сумах.
Нові тарифи в комунальних тролейбусах та автобусах:
6 гривень - звичайний квиток;
безоплатно - для школярів та пенсіонерів.
Нові тарифи у приватних маршрутках:
10 гривень - звичайний квиток;
5 гривень - для учнів 1-4 класів.
За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме13 гривень.