На Запорізькому курорті частково скасували карантинні обмеження для пенсіонерів

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Виконком Бердянської міськради скасував рішення про обмеження пільгового проїзду для пенсіонерів на час карантину та підвищили тариф на проїзд у громадському транспорті

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу міськради.

Вказаним рішенням встановлювалися обмеження у часі на пільговий проїзд у маршрутному транспорті для громадян, які мають категорії "пенсіонер за віком" або "особа з інвалідністю 3 групи".

Тепер ці категорії громадян можуть користуватися пільговим проїздом у будь-який час.

Разом із тим на засіданні виконкому був піднятий тариф на проїзд у громадському транспорті, тепер ціни на проїзд співвідносні з тими, що діють, наприклад, в Запоріжжі: від 8 до 14 гривень на різних маршрутах.

Нагадаємо, що нещодавно подорожчав громадський транспорт у Сумах.

Нові тарифи в комунальних тролейбусах та автобусах:

6 гривень - звичайний квиток;

безоплатно - для школярів та пенсіонерів.

Нові тарифи у приватних маршрутках:

10 гривень - звичайний квиток;

5 гривень - для учнів 1-4 класів.

За маршрутом Суми-Піщане вартість проїзду становитиме13 гривень.