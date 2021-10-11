На Запоріжжі школярів масово відправили на карантин
Майже 50 шкільних класів та десять груп в дитячих садках зачинили на коронавірусний карантин в Енергодарі Запорізької області
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення міськради Енергодара
За інформацією чиновників, 15 класів закрили на карантин – у школі №2, десять – у навчально-виховному комплексі №5, вісім класів – у НВК №1, по чотири класи – у гімназії "Гармонія" та школі №7, по два класи – в школі №4 та багатопрофільному ліцеї, по одному класу – у навчально-виховних комплексах №6 та №9
Також подовжений раніше запроваджений карантин у трьох класах в школі №2 та двох класах у НВК №5.
Окрім того, зачинені на карантин десять груп в дитсадках. По одній групі у дошкільних закладах №4, 5, 10, 13, 14 та 16, по дві групи – у дитсадках №7 та №8.
Карантин для школярів та дитсадківців запроваджений на 3-11 днів.
Нагадаємо, що в Україні 16 областей відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.
За минулу добу, 10 жовтня, в Україні виявили 8832 підтверджених випадки зараження коронавірусом. Серед захворілих - 863 дітей, медпрацівників - 78.