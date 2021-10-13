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13 октября 2021, 14:47 6

В Запорожской области больницы для COVID-больных уже заполнены на 70%

13 октября 2021, 14:47 6
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Фото: Рixabay
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В Запорожской области больницы, принимающие больных с коронавирусом, заполнены на 70%

Как пишет RegioNews, соответствующая информация обнародована в Системе здравоохранения Украины.

По состоянию на утро 13 октября, в области занято 1 895 мест (с 2 687), в том числе пациентами с подтвержденным коронавирусом - 1685, еще 210 мест занимают больные с подозрением на COVID-19.

На 100% загружена Токмакская городская больница, где под ковидных пациентов было выделено 25 коек. На 99% - Запорожская городская больница №2, на 92% - областной перинатальный центр, 89% - Запорожская городская больница №6, на 85% занята больница в Орехове, в Родах - на 83%.

За прошедшие сутки в Запорожской области выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной болезнью. Это четвертый показатель по стране, после Харьковской, Одесской, Днепропетровской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском курорте частично отменили карантинные ограничения для пенсионеров.

Также известно, что на Запорожье школьников массово отправили на карантин.

коронавирус Запорожская область больница

 
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