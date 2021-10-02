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02 жовтня 2021, 14:43 278

У Запоріжжі знову палала Хортиця

02 жовтня 2021, 14:43 278
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ДСНС
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У Запоріжжі на острові Хортиця знову спалахнула пожежа. Наразі її повністю ліквідували

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Запорізькій області

Зазначається, що на острові Хортиця горіла трава та суха підстилка. Загальна площа пожежі становила 450 кв.м. Рятувальники, що прибули на місце, впродовж півгодини загасили пожежу.

Причина пожежі нині невідома, ведеться розслідування.

На місці події працювали 18 вогнеборців, залучались чотири спецавтомобілі.

Нагадаємо, що у липні на острові "Хортиця" сталася пожежа. Вигоріло 10 гектарів лісу. Причиною пожежі, на думку директора заповідника міг стати навмисний підпал.

підпал пожежа ДСНС Запоріжжя

 
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