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02 октября 2021, 14:43 275

В Запорожье вновь горела Хортица

02 октября 2021, 14:43 275
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ГСЧС
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В Запорожье на острове Хортица снова вспыхнул пожар. Сейчас ее полностью ликвидировали

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области

Отмечается, что на острове Хортица горела трава и сухая подстилка. Общая площадь пожара составила 450 кв. м. Прибывшие на место спасатели в течение получаса потушили пожар.

Причина пожара в настоящее время неизвестна, ведется расследование.

На месте происшествия работали 18 пожарных, привлекались четыре спецавтомобиля.

Напомним, что в июле на острове "Хортица" произошел пожар. Выгорело 10 гектаров леса. Причиной пожара, по мнению директора заповедника мог стать умышленный поджог.

поджог пожар ГСЧС Запорожье

 
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