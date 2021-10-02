В Запорожье вновь горела Хортица
В Запорожье на острове Хортица снова вспыхнул пожар. Сейчас ее полностью ликвидировали
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Запорожской области
Отмечается, что на острове Хортица горела трава и сухая подстилка. Общая площадь пожара составила 450 кв. м. Прибывшие на место спасатели в течение получаса потушили пожар.
Причина пожара в настоящее время неизвестна, ведется расследование.
На месте происшествия работали 18 пожарных, привлекались четыре спецавтомобиля.
Напомним, что в июле на острове "Хортица" произошел пожар. Выгорело 10 гектаров леса. Причиной пожара, по мнению директора заповедника мог стать умышленный поджог.
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