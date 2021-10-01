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01 жовтня 2021, 20:35 29

У Запоріжжі вантажівка врізалася у зупинку: одну людину ушпиталили

01 жовтня 2021, 20:35 29
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В Запоріжжі вантажний автомобіль. КрАЗ врізався в зупинку, на якій стояли люди. Є постраждала

Про це пише RegioNews з посиланням на місцевий телеканал TV5

За даними обласного управління Нацполіціі, інцидент стався в Шевченківському районі близько 11 години ранку. Водій вантажівки "КрАЗ” здійснив маневр на проїжджій частині, проте не розрахував траєкторію руху. В результаті вантажівка вилетіла на узбіччя, прямо на зупинку громадського транспорту.

У момент пригоди на зупинці стояли люди. Жінка 1957 року народження постраждала під час цієї події. Медики, яких викликали на місце подій, діагностували у неї травми різного ступеня тяжкості. Постраждалу забрали в лікарню.

А за фактом події розпочато розслідування, в ході якого встановлять всі обставини ДТП.

Нагадаємо, що нещодавно у Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, загинула людина

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