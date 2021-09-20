У Львівській області мікроавтобус в'їхав в зупинку, загинула людина
У Львівській області сталася смертельна аварія: в селі Новий Милятин "Мерседес Спринтер" врізався в зупинку громадського транспорту
Про це пише RegioNews з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
19 вересня близько 18:00 житель міста Самбір, 1987 року народження, за кермом мікроавтобуса не впорався з керуванням та виїхав на праве по ходу руху узбіччя, де й врізався в зупинку. Внаслідок ДТП одна людина загинула.
"Внаслідок зіткнення водій автомобіля помер у кареті швидкої допомоги, а пасажир автомобіля - мешканець міста Самбір 1989 року народження, госпіталізований з тілесними ушкодженнями до ЛШМД. Обставини події встановлюються", - зазначили в департаменті.
Нагадаємо, днями в Одесі у ДТП за участі поліцейського загинула людина.