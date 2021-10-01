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01 октября 2021, 20:35 113

В Запорожье грузовик врезался в остановку: одного человека госпитализировали

01 октября 2021, 20:35 113
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В Запорожье грузовой автомобиль. КрАЗ врезался в остановку, на которой стояли люди. Есть пострадавшая

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местный телеканал TV5

По данным областного управления Нацполиции, инцидент произошел в Шевченковском районе около 11 часов утра. Водитель грузовика "КрАЗ” совершил маневр на проезжей части, однако не рассчитал траекторию движения. В результате грузовик вылетел на обочину, прямо на остановку общественного транспорта.

В момент происшествия на остановке стояли люди. Женщина 1957 года рождения пострадала во время этого события. Медики, которых вызвали на место событий, диагностировали у нее травмы различной степени тяжести. Пострадавшую забрали в больницу.

А по факту произошедшего начато расследование, в ходе которого установят все обстоятельства ДТП.

Напомним, что недавно во Львовской области микроавтобус въехал в остановку, погиб человек

ДТП Запорожье пенсионеры больница грузовик

 
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