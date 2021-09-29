Мер Запоріжжя подав у відставку

з відкритих джерел

Мер Запоріжжя Володимир Буряк на сесії міської ради оголосив про свою відставку

Причиною відставки очільник міста назвав стан здоров’я. Зокрема, нагадав, що в нього були три операції на серці, а попереду нові обстеження, пише RegioNews з посиланням на Depo.

За словами мера, заява про відставку ним вже написана та зареєстрована.

З міста Буряк нікуди їхати не збирається, продовжить діяльність і його політсила Партія Володимира Буряка "Єднання".

Після ціїє заяви Володимир Буряк закрив сесію. Але сьогодні ж о 18:00 розпочнеться позачергова сесія, на якій депутати мають затвердити відставку мера та визначитися, хто виконуватиме його обов'язки. За регламентом це має бути секретар міськради Анатолій Куртєв.

Нагадаємо, що RegioNews у понеділок написав, що Буряк написав заяву про відставку, однак в команді мера Запоріжжя назвали це фейком.

3 вересня міськрада Запоріжжя поновила на посаді свого секретаря представника партії "Слуга народу". До цього робота сесії була деякий час заблокована, оскільки представник "слуг" втратив крісло. Більшість депутатського корпусу переважно ігнорувала сесії. Депутати лише одного разу зібралися позачергово. У відповідь Володимир Буряк доручив підготувати обгрунтування розпуску міськради. Однак до розпуску, як бачимо, справа не дійшла.