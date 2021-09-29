Мэр Запорожья подал в отставку

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Мэр Запорожья Владимир Буряк на сессии городского совета объявил о своей отставке

Причиной отставки глава города назвал состояние здоровья. В частности, напомнил, что у него были три операции на сердце, а впереди новые обследования, пишет RegioNews со ссылкой на Depo.

По словам мэра, заявление об отставке им уже написано и зарегистрировано.

Из города Буряк никуда уезжать не собирается, продолжит деятельность и его политсила партия Владимира Буряка "Єднання".

После этого заявления Владимир Буряк закрыл сессию. Но сегодня же в 18: 00 начнется внеочередная сессия, на которой депутаты должны утвердить отставку мэра и определиться, кто будет исполнять его обязанности. По регламенту это должен быть секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Напомним, что RegioNews в понедельник написал, что Буряк написал заявление об отставке, однако в команде мэра Запорожья назвали это фейком.

3 сентября горсовет Запорожья восстановил в должности своего секретаря представителя партии "Слуга народа". До этого работа сессии была некоторое время заблокирована, поскольку представитель "слуг" потерял кресло.

Большинство депутатского корпуса преимущественно игнорировала сессии. Депутаты лишь однажды собрались на внеочередную сессию. В ответ Владимир Буряк поручил подготовить обоснование роспуска горсовета. Однако до роспуска, как видим, дело не дошло.