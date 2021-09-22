На территории Запорожского медуниверситета произошел взрыв

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В Запорожье сегодня, 22 сентября, прогремел взрыв на территории Государственного медицинского университета

По данным полиции, инцидент произошел во время очистки канализации, пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Перший Запорізький".

Как рассказали правоохранители, во время работ по очистке канализации произошел взрыв баллона с кислородом. В результате взрыва никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Они проводят осмотр спецтранспорта и самого места взрыва, опрашивают свидетелей и изымают записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, накануне в Приморске Запорожской области владелец двухэтажного дома взорвал его, пытаясь уйти из жизни.