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21 вересня 2021, 13:24 98

Хотів скоїти суїцид: на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок

21 вересня 2021, 13:24 98
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Фото: Нацполіція
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У Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Запорізькій області.

Сьогодні, 21 вересня, близько 11 години до Бердянського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Приморськ стався вибух двоповерхового будинку.

На місце події негайно виїхали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики.

З-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його 60-річного власника. З'ясувалося, що чоловік намагався скоїти суїцид, увімкнувши газ. Йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині чоловік випав з вікна, намагавшись скоїти самогубство.

Україна вибух поліція Запоріжжя Запорізька область

 
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