Хотів скоїти суїцид: на Запоріжжі чоловік підірвав власний будинок
У Приморську Запорізької області власник двоповерхового будинку підірвав його, намагавшись піти з життя
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Запорізькій області.
Сьогодні, 21 вересня, близько 11 години до Бердянського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Приморськ стався вибух двоповерхового будинку.
На місце події негайно виїхали правоохоронці, рятувальники ДСНС та медики.
З-під уламків зруйнованого будинку рятувальники витягли його 60-річного власника. З'ясувалося, що чоловік намагався скоїти суїцид, увімкнувши газ. Йому надали медичну допомогу.
Нагадаємо, нещодавно на Львівщині чоловік випав з вікна, намагавшись скоїти самогубство.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"