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13 сентября 2021, 08:44 20

В Бердянске пьяный депутат сбил пешехода

13 сентября 2021, 08:44 20
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Фото: Нацполиция
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В Бердянске правоохранители задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения врезался в опору электроосвещения, а затем продолжил движение и совершил наезд на мужчину 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

Так, полицейские установили, что водитель автомобиля "BMW Х5", 1977 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и в районе АЗС "ОККО", не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения.

После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Сейчас водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя. По данному факту открыто уголовное производство.

Задержанному, который является одним из депутатов Бердянского городского совета сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до восьми лет", - рассказали в полиции.

Напомним, 7 сентября в Вознесенске на перекрестке ул. Берегового и Черняховского городской голова Евгений Величко на автомобиле Volkswagen столкнулся с маршрутным автобусом.

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