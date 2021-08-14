На Запоріжжі дитина випала з вікна п'ятого поверху та вижила

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У місті Енергодарі, що у Запорізькій області, однорічний хлопчик випав з вікна на п'ятому поверсі. Наразі малюк знаходиться у лікарні з численними травмами

Як передає RegioNews, про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції.

Так, відомо, що 21-річна мати разом з дитиною повернулась із прогулянки та відійшла в іншу кімнату. За той час, поки її не було поруч і відбулася трагедія.

Хлопчик вийшов на балкон, заліз на підвіконня та випав з вікна. Дитину доставили до медичного закладу із діагнозом: політравма, численні ураження м'яких тканин.

Вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, у Черкасах малолітня дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку в той час, як її мати поралася на кухні.