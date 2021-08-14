На Запорожье ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил
В городе Энергодаре, что в Запорожской области, годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже. Сейчас малыш находится в больнице с многочисленными травмами
Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.
Так, известно, что 21-летняя мать вместе с ребенком вернулась с прогулки и отошла в другую комнату. За то время, пока ее не было рядом и произошла трагедия.
Мальчик вышел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна. Ребенка доставили в медицинское учреждение с диагнозом: политравма, многочисленные поражения мягких тканей.
Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.
Напомним, в Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома в то время, как ее мать возилась на кухне.