На Запорожье ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

Фото: из открытых источников

В городе Энергодаре, что в Запорожской области, годовалый мальчик выпал из окна на пятом этаже. Сейчас малыш находится в больнице с многочисленными травмами

Как передает RegioNews, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Так, известно, что 21-летняя мать вместе с ребенком вернулась с прогулки и отошла в другую комнату. За то время, пока ее не было рядом и произошла трагедия.

Мальчик вышел на балкон, залез на подоконник и выпал из окна. Ребенка доставили в медицинское учреждение с диагнозом: политравма, многочисленные поражения мягких тканей.

Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.

Напомним, в Черкассах малолетний ребенок выпал из окна третьего этажа жилого дома в то время, как ее мать возилась на кухне.