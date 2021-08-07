14:34  07 серпня
Трасу Одеса-Миколаїв засипало снігом
16:46  07 серпня
У Харкові випав рясний град
16:15  07 серпня
Бойовики на Донбасі поранили і вбили військових, які допомагали місцевим жителям
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2021, 14:01 731

На Черкащині дитина випала з вікна, поки мати готувала вечерю

07 серпня 2021, 14:01 731
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Черкасах малолітня дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку в той час, як її мати поралася на кухні

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Подія сталася учора, 7 серпня, ввечері. Коли мати на короткий час відвернулася і втратила з поля зору свою доньку, дівчинка вилізла на підвіконня, оперлася на москіту сітку відкритого вікна й випала з третього поверху на асфальт.

Нині дитина перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.

Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі.

Також повідомлялося, що на Львівщині дитина випала з вікна шостого поверху.

Україна Черкаси Черкаська область дитина лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Переформатування більшості в Закарпатській облраді. Чи можна привітати Балогу з вдалим реваншем?
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram