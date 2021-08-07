На Черкащині дитина випала з вікна, поки мати готувала вечерю
У Черкасах малолітня дитина випала з вікна третього поверху житлового будинку в той час, як її мати поралася на кухні
Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Подія сталася учора, 7 серпня, ввечері. Коли мати на короткий час відвернулася і втратила з поля зору свою доньку, дівчинка вилізла на підвіконня, оперлася на москіту сітку відкритого вікна й випала з третього поверху на асфальт.
Нині дитина перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.
Нагадаємо, нещодавно в Маріуполі трирічна дитина випала з вікна на дев'ятому поверсі.
Також повідомлялося, що на Львівщині дитина випала з вікна шостого поверху.
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