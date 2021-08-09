Врятував батько: у Бердянську ледь не потонула дитина
У Бердянську Запорізької області у морі під час відпочинку ледь не втопився 9-річний хлопчик - його з води врятував батько
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.
Учора, 8 серпня о 17:10 на одному із пляжів Бердянська стався нещасний випадок. Під воду пішов 9-річний хлопчик.
"Зі слів очевидців, хлопчик разом з батьком пішов купатися у морі і зник з поля зору. Батько одразу помітив зникнення дитини і, почав шукати сина та знайшов його під водою. Витягнувши дитину, чоловік передав 9-річного хлопчика лікарям швидкої. Врятованого мешканця міста Павлоград Дніпропетровської області госпіталізували до лікарні", - розповіли у пресслужбі ДСНС.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині врятували підлітка, якого на матраці віднесло від берега.