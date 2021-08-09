16:59  09 серпня
На Харківщині автобус з пасажирами влетів у відбійник
17:40  09 серпня
Стало відомо, коли в Одесі прощатимуться з Ройтбурдом
17:58  09 серпня
Бойовики на Донбасі двічі порушили "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
09 серпня 2021, 12:51 15

Врятував батько: у Бердянську ледь не потонула дитина

09 серпня 2021, 12:51 15
Читайте также на русском языке
Рixabay
Читайте также
на русском языке

У Бердянську Запорізької області у морі під час відпочинку ледь не втопився 9-річний хлопчик - його з води врятував батько

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС у Запорізькій області.

Учора, 8 серпня о 17:10 на одному із пляжів Бердянська стався нещасний випадок. Під воду пішов 9-річний хлопчик.

"Зі слів очевидців, хлопчик разом з батьком пішов купатися у морі і зник з поля зору. Батько одразу помітив зникнення дитини і, почав шукати сина та знайшов його під водою. Витягнувши дитину, чоловік передав 9-річного хлопчика лікарям швидкої. Врятованого мешканця міста Павлоград Дніпропетровської області госпіталізували до лікарні", - розповіли у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині врятували підлітка, якого на матраці віднесло від берега.

Україна Бердянськ рятувальники події ДСНС

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram