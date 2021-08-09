Спас отец: в Бердянске едва не утонул ребенок

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В Бердянске Запорожской области в море во время отдыха едва не утонул 9-летний мальчик - его из воды спас отец

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

Вчера, 8 августа в 17: 10 на одном из пляжей Бердянска произошел несчастный случай. Под воду ушел 9-летний мальчик.

"Со слов очевидцев, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из поля зрения. Отец сразу заметил исчезновение ребенка и начал искать сына и нашел его под водой. Вытащив ребенка, мужчина передал 9-летнего мальчика врачам скорой. Спасенного жителя города Павлоград Днепропетровской области госпитализировали в больницу", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, недавно в Одесской области спасли подростка, которого на матрасе унесло от берега.