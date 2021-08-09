08:44  09 августа
COVID в Украине: за сутки выявили 300 случаев заражения
10:16  09 августа
В Украине полностью вакцинировали от COVID более 2,4 миллиона человек
08:11  09 августа
Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: в ход шли гранатометы и пулеметы
UA | RU
UA | RU
09 августа 2021, 12:51 15

Спас отец: в Бердянске едва не утонул ребенок

09 августа 2021, 12:51 15
Читайте також українською мовою
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Бердянске Запорожской области в море во время отдыха едва не утонул 9-летний мальчик - его из воды спас отец

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Запорожской области.

Вчера, 8 августа в 17: 10 на одном из пляжей Бердянска произошел несчастный случай. Под воду ушел 9-летний мальчик.

"Со слов очевидцев, мальчик вместе с отцом пошел купаться в море и исчез из поля зрения. Отец сразу заметил исчезновение ребенка и начал искать сына и нашел его под водой. Вытащив ребенка, мужчина передал 9-летнего мальчика врачам скорой. Спасенного жителя города Павлоград Днепропетровской области госпитализировали в больницу", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, недавно в Одесской области спасли подростка, которого на матрасе унесло от берега.

Украина Бердянск спасатели происшествия ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Все публикации »
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram