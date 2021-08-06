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06 серпня 2021, 16:41 288

У Запорізькій області місцевий "замінував" Дніпровську ГЕС

06 серпня 2021, 16:41 288
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі поліція затримала місцевого жителя, якого підозрюють у псевдомінуванні Дніпровської ГЕС

Про це пише RegioNews з посиланням на Відділ комунікації поліції Запорізької області

Зазначається, що 5 серпня вночі близько першої години до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії "102" надійшло повідомлення від невстановленого чоловіка про замінування Дніпровської ГЕС у місті Запоріжжі.

"В ході огляду приміщення та прилеглої території гідроелектростанції вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів не виявлено", - зазначається у повідомлені.

Згодом оперативники встановили, що псевдомінером був 49-річний житель Запоріжжя. Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.259(Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2021 "замінували" Чорнобильську АЕС

мінування ГЕС кримінальна справа поліція

 
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