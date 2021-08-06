16:48  06 августа
Киевская ОГА и перевозчики пересмотрят тарифы на маршрутах
16:37  06 августа
В Николаеве во двор дома бросили гранату
08:11  06 августа
Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
06 августа 2021, 16:41 292

В Запорожской области местный "заминировал" Днепровскую ГЭС

06 августа 2021, 16:41 292
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Запорожье полиция задержала местного жителя, которого подозревают в псевдоминировании Днепровской ГЭС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Отмечается, что 5 августа ночью около часа до Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение от неустановленного мужчины о заминировании Днепровской ГЭС в Запорожье.

"В ходе осмотра помещения и прилегающей территории гидроэлектростанции взрывоопасных и других подозрительных предметов не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Впоследствии оперативники установили, что псевдоминером был 49-летний житель Запорожья. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины(Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) . Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в конце июля 2021 "заминировали" Чернобыльскую АЭС

минирование ГЕС уголовное дело полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram