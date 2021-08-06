В Запорожской области местный "заминировал" Днепровскую ГЭС

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В Запорожье полиция задержала местного жителя, которого подозревают в псевдоминировании Днепровской ГЭС

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Отмечается, что 5 августа ночью около часа до Запорожского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области по спецлинии "102" поступило сообщение от неустановленного мужчины о заминировании Днепровской ГЭС в Запорожье.

"В ходе осмотра помещения и прилегающей территории гидроэлектростанции взрывоопасных и других подозрительных предметов не обнаружено", - отмечается в сообщении.

Впоследствии оперативники установили, что псевдоминером был 49-летний житель Запорожья. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины(Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) . Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в конце июля 2021 "заминировали" Чернобыльскую АЭС