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04 серпня 2021, 10:29 104

У Запоріжжі чоловік вистрілив собі в груди

04 серпня 2021, 10:29 104
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Фото: Facebook
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У м. Запоріжжя по вул. Волгодонська чоловік 47 років наніс собі вогнепальне поранення та намагався отруїтися вихлопними газами авто

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги в Запорізькій області.

На місце події прибула реанімаційна бригада "швидкої", яка доставила постраждалого до лікарні.

Постраждалого з пораненням грудної клітини, отруєнням чадним газом було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Київщині поліцейські затримали хулігана, який в натовпі влаштував стрілянину.

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