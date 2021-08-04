У Запоріжжі чоловік вистрілив собі в груди

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У м. Запоріжжя по вул. Волгодонська чоловік 47 років наніс собі вогнепальне поранення та намагався отруїтися вихлопними газами авто

Про це повідомляє RegioNews, з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги в Запорізькій області.

На місце події прибула реанімаційна бригада "швидкої", яка доставила постраждалого до лікарні.

Постраждалого з пораненням грудної клітини, отруєнням чадним газом було госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Київщині поліцейські затримали хулігана, який в натовпі влаштував стрілянину.