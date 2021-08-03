Хотів помститися за брата, а поранив батьків: На Київщині затримали юного стрільця

На Київщині поліцейські затримали хулігана, який в натовпі влаштував стрілянину

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції столичної області

Зазначається, що під час відпочинку в одному з інчних закладів Василькова між двома молодиками стався конфлікт.

"Образившись на опонента, 27-річний молодик зателефонував своїм батькам та брату і повідомив, що його б’ють та ображають використовуючи нецензурну лексику. Не зволікаючи, родичі хлопця приїхали на місце події та почали з’ясовувати відносини. Один із гостей схопив газовий балончик та використав його в сторону брата ображеного хлопця. Обурившись поведінкою зухвальця та прагнучи вже заступитись за брата, молодик взяв з автомобіля пістолет та почав стріляти у натовп. Однак, внаслідок стрільби поранення отримали батьки хулігана та ще двоє присутніх", - зазначається у повідомлені.

Зброю у зловмисника вилучили та направили на експертизу.

Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Запобіжний захід для затриманого обере суд.

Нагадаємо, що 17 липня У Києві невідомий поранив чоловіка з автомата і взяв його в заручники

Пізніше стало відомо, що під час переговорів зловмисник відчинив двері і здався поліцейським.